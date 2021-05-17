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مايان السيد ترتدي "تي شيرت فلسطيني" في لقائها ببرنامج"الستات مايعرفوش يكدبوا"
الإثنين 17/مايو/2021 - 07:02 م
مصطفى فكيه
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ظهرت الفنانة مايان السيد في لقاء مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" عبر قناة cbc، وهي ترتدي "تي شيرت" مكتوب عليه "فلسطيني"، دعما للشعب الفلسطيني بعد تعرضه للاعتداءات من قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وعبر الجمهور عن إعجابه بموقفها، من خلال فيديو بث مباشر للقائها على صفحة البرنامج في "فيس بوك".
وتحدثت مايان خلال البرنامج عن مشاركتها في مسلسل "حرب أهلية" ووقوفها أمام الفنانة يسرا، والرهبة التي شعرت بها في أول مشهد جمعهما، وكيف تعاملت معها يسرا لتجعلها لا تشعر بأي قلق.
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