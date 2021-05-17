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الزمالك يستأنف تدريباته في الرابعة والنصف مساء غد

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:01 م
الزمالك
الزمالك
محمد زكي
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء في تمام الرابعة والنصف مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش.

 وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على إنبي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له مساء يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

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تدريبات الزمالك اخبار الزمالك

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