تنسيقية الأحزاب: اعتداءات إسرائيل وحشية.. والدور المصري معروف منذ سنوات

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ خصص جزءا من جلسته البرلمانية التي انعقدت اليوم، لإدانة الاعتداء الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.



وأضاف السباعي، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة « صدى البلد»: "ننحاز للقضية الفلسطينية، ونسجل استنكارا بالغا على الاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي".



وأشار إلى أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية معروف منذ سنوات طويلة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة التي تمت على مدار الأيام الماضية تجاه الشعب الفلسطيني.

