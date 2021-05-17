الأهلي يستعد للسفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مطار القاهرة منذ قليل، استعدادًا للسفر إلى جنوب إفريقيا لملاقاة فريق صن داونز، يوم 22 مايو الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وبدأ لاعبو الأهلي والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة في التوافد على المطار قبل مغادرة القاهرة في التاسعة مساء اليوم، على متن طائرة خاصة، والتوجه إلى مطار جوهانسبرج ثم التحرك إلى مدينة بريتوريا، التي تستضيف مواجهة الأهلي وصن داونز.





وحقق الأهلي الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد «الأهلي we السلام» مساء يوم السبت الماضي.





وكان الجهاز الفني قد حرص على منح اللاعبين راحة بعد مباراة الذهاب لالتقاط الأنفاس، بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، والاستعداد للسفر إلى جنوب إفريقيا.



