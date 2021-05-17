Advertisements

نائب بالشيوخ: مشاركة السيسي بقمة باريس هدفها النهوض بالقارة الافريقية وتحقيق نجاحات اقتصادية

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا، للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وكذلك قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، مؤكدا أنها زيارة هامة للغاية وسوف تحقق أهدافها لصالح الخرطوم وباقي دول القارة السمراء.

وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم الاثنين، أن الزيادة لها أهميتها الكبرى أيضا لطرح رؤية مصر الواضحة والحاسمة تجاه الأوضاع الحالية داخل المنطقة سواء كانت فيما يخص القضايا الليبية والسورية والفلسطينية، موضحا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تتمتع بثقل خارجي ولها كلمة مسموعة، ومن هنا تنبع أهمية مشاركتها في المؤتمرين وذلك لتقديم جميع أنواع الدعم في المرحلة الانتقالية في السودان والعمل على إسقاط الديون الخارجية لها.

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بالشيوخ، إلى أن مصر تمتع أيضا بمكانة هامة على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية ومواجهة المشكلات والتحديات التي تتعرض لها، بجانب أن مشاركة الرئيس في قمة دعم الاقتصادات الإفريقية يعكس اهتماما بالغا لدى القيادة السياسية في النهوض بالقارة الإفريقية وتمويلها لتحقق نجاحات اقتصادية ملحوظة.

وأوضح القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن استقرار السودان من استقرار مصر ويؤثر بشكل إيجابي أيضًا على نواحي عديدة في القارة الأفريقية، فضلًا عن أن قمة تمويل الاقتصادات الافريقية تهدف الى دمج دول القارة السمراء في الاقتصاد العالمي، وهو ما يعود بالنفع على أفريقيا وبالتالي يعود بالنفع على مصر في نفس الوقت.

وذكر النائب، أن مطالبة الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الفرنسية، بوقف أعمال العنف بشكل فوري في الأراضى الفلسطينية، يأتي بناءًا على موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

أخبار تهمك

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ أقل من ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

فوز القناة وبتروجت والسويس وتعادل بورتو والداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعة و 23 دقيقة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الزمالك

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

05:45 م

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

06:50 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

02:00 م

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الزمالك

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله