نائب بالشيوخ: مشاركة السيسي بقمة باريس هدفها النهوض بالقارة الافريقية وتحقيق نجاحات اقتصادية

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا، للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وكذلك قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، مؤكدا أنها زيارة هامة للغاية وسوف تحقق أهدافها لصالح الخرطوم وباقي دول القارة السمراء.



وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم الاثنين، أن الزيادة لها أهميتها الكبرى أيضا لطرح رؤية مصر الواضحة والحاسمة تجاه الأوضاع الحالية داخل المنطقة سواء كانت فيما يخص القضايا الليبية والسورية والفلسطينية، موضحا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تتمتع بثقل خارجي ولها كلمة مسموعة، ومن هنا تنبع أهمية مشاركتها في المؤتمرين وذلك لتقديم جميع أنواع الدعم في المرحلة الانتقالية في السودان والعمل على إسقاط الديون الخارجية لها.

‏

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بالشيوخ، إلى أن مصر تمتع أيضا بمكانة هامة على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية ومواجهة المشكلات والتحديات التي تتعرض لها، بجانب أن مشاركة الرئيس في قمة دعم الاقتصادات الإفريقية يعكس اهتماما بالغا لدى القيادة السياسية في النهوض بالقارة الإفريقية وتمويلها لتحقق نجاحات اقتصادية ملحوظة.



وأوضح القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن استقرار السودان من استقرار مصر ويؤثر بشكل إيجابي أيضًا على نواحي عديدة في القارة الأفريقية، فضلًا عن أن قمة تمويل الاقتصادات الافريقية تهدف الى دمج دول القارة السمراء في الاقتصاد العالمي، وهو ما يعود بالنفع على أفريقيا وبالتالي يعود بالنفع على مصر في نفس الوقت.



وذكر النائب، أن مطالبة الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الفرنسية، بوقف أعمال العنف بشكل فوري في الأراضى الفلسطينية، يأتي بناءًا على موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.