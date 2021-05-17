المنتدى الدولي لمقاومة التطرف يكشف مفاجأة عن ملف سد النهضة



وأشار "قفراش"، خلال لقاء خاص عبر "زووم" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى ان الموقف الفرنسي متوافق مع الرؤية المصرية فيما يتعلق بالموقف الليبي، منوها بأن مصر استكملت كل الأساليب الدبلوماسية مع الجانب الأثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة.



وأضاف أن السودان ومصر بينهما توافق في الرؤى حول سد النهضة، متوقعا أن بعد هذه الزيارة سيكون هناك تغير جذري في التعامل مع ملف سد النهضة، حيث هناك دعم أوروبي وفرنسي ودولي لمصر وحقها في الحفاظ على مياه النيل.



قال الدكتور منذر قفراش، رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، إن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا تحظى باهتمام إعلامي بالغ، وذلك لاهمية مكانة مصر، حيث سيتم مناقشة عدد من القضايا الهامة ومنها الموقف الليبي وقضية سد النهضة، والأحداث في غزة.