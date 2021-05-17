Advertisements

المنتدى الدولي لمقاومة التطرف يكشف مفاجأة عن ملف سد النهضة

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور منذر قفراش، رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، إن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا تحظى باهتمام إعلامي بالغ، وذلك لاهمية مكانة مصر، حيث سيتم مناقشة عدد من القضايا الهامة ومنها الموقف الليبي وقضية سد النهضة، والأحداث في غزة.

وأشار "قفراش"، خلال لقاء خاص عبر "زووم" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى ان الموقف الفرنسي متوافق مع الرؤية المصرية فيما يتعلق بالموقف الليبي، منوها بأن مصر استكملت كل الأساليب الدبلوماسية مع الجانب الأثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة.

وأضاف أن السودان ومصر بينهما توافق في الرؤى حول سد النهضة، متوقعا أن بعد هذه الزيارة سيكون هناك تغير جذري في التعامل مع ملف سد النهضة، حيث هناك دعم أوروبي وفرنسي ودولي لمصر وحقها في الحفاظ على مياه النيل.

أخبار تهمك

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فوز القناة وبتروجت والسويس وتعادل بورتو والداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعة و 26 دقيقة

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ أقل من ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

05:45 م

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

06:50 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

02:00 م

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الزمالك

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله