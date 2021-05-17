عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

تعرض محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها لاعب وسط الأهلي إيجابية العينة التي خضع لها وإصابته بفيروس كورونا كوفيد -19.





ومن المقرر أن يخضع محمد محمود إلى العزل المنزلي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة للتعافي من الإصابة بالفيروس.





ويغيب محمد محمود عن المشاركة في المباريات مع الأهلي منذ فترة طويلة بسبب إصابته في الركبة حيث يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.



