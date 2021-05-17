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النصر يتعادل مع بورتو بهدفين لمثلهما

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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تعادل فريق النصر مع بورتو بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الجيش بالسويس ضمن الجولة 22 بدوري القسم الثاني .


وشهد الشوط الأول ظهور النصر بشكل جيد في النصف ساعه الأولي قبل أن ينجح نجح حسين البدري من تسجيل الهدف الاول لبورتو من تسديدة من علي حدود منطقة الجزاء وقبل نهاية الشوط أضاف محمود حرشة الهدف الثاني من ركلة جزاء .

وفي بداية الشوط الثاني اجري طارق السيد مدرب النصر تغير بنزول ميدو العطار ليلعب رأس حربة ثاني بجوار احمد الصعيدي ونزول جون مانجا الجناح الأيسر الذي أحدث نشاط ملحوظ في صفوف فريقة الذي ضغط بقوة علي دفاعات بورتو .

وفي الدقيقةالخامسة ارسل جون مانجا عرضية رائعة لميدو العطار الذي نجح في استغلالها وسجل منها الهدف الاول للنصر من ضربة رأس .

وفي الدقيقة 35 أنقذ عبد العال محمد بيدو حارس بورتو مرماه من هدف محقق عندما تصدي لتسديدة احمد الصعيدي داخل منطقة الستة .

وفي الدقيقه 38 ارسل أحد حسين كرة عرضية قابلها كالوشا بضربة رأس اخرجها الحارس .

وفي الدقيقة 45 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للنصر أحرز منها احمد كالوشا هدف التعادل ليحقق ريمونتادا للنصر ويترجم الأداء الجيد للفريق في الشوط الثاني .

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الي 26 نقطة في المركز العاشر ورفع بورتو رصيده الي 36 نقطة في المركز الأول .

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