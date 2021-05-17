نجم بايرن ميونيخ يقترب من دخول قائمة ألمانيا باليورو

يقترب توماس مولر نجم بايرن ميونخ من المشاركة مع المنتخب الألماني في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، وذلك بعد أكثر من عامين من استبعاده من المانشافت.





وذكرت صحيفة "بيلد" أن مولر 31/ عاما/ سيكون ضمن قائمة من 26 لاعبا سيعلنها المدير الفني يواخيم لوف بعد غدٍ الأربعاء.





وشارك مولر، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، في 100 مباراة دولية كان آخرها أمام المنتخب الهولندي في تشرين ثان/نوفمبر 2018، ضمن بطولة دوري أمم أوروبا.





وبعدها بأربعة أشهر، أعلن يواخيم لوف استبعاد مولر وماتس هوميلز وجيروم بواتيج من المنتخب وبدأ التركيز على البناء للمستقبل.





لكن لوف بصدد إعادة مولر إلى المنتخب من جديد حيث يتطلع المدرب إلى كتابة نهاية جيدة لمشوار دام 15 عاما في تدريب المنتخب، حيث سيرحل عن المنصب مع نهاية يورو 2020 .





وسيخوض المنتخب الألماني جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية في ميونخ، ويلتقي فيها منتخبات فرنسا، بطل العالم، والبرتغال، حامل لقب البطولة الأوروبية، والمجر في 15 و19 و23 حزيران/يونيو على الترتيب.



