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موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:32 م
الاهلي
الاهلي
محمد زويد
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يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا ، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي المارد الأحمر مع نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الخميس الموافق 25 من مايو الجاري في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة علي أرضية ملعب الأهلي we السلام.

ويحتل صاحب الأرض النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة ، جمعهم خلال 19 لقاء ، استطاع أن يفوز في 12 مباراة ، خسر مبارتين ، و تعادل في 5 لقاءات، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة ، جمعهم خلال 22 لقاء ، فاز في 10 لقاءات ، خسر 5 ، وكان التعادل حاضر في 10 مباريات.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري و جميع البطولات المحلية هذا الموسم.

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