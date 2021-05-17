وزارة الشباب والرياضة والغوص والانقاذ يدعمان "الباروكي" مادياً ومعنوياً قبل عبور المانش وتحقيق رقم قياسي جديد

استقبل اليوم سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، بمقر اقامته بالإسكندرية، السباح العالمى سيد الباروكي، بحضور اعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومسئولى وزارة الشباب والرياضة، وذلك لابرام اتفاق الرعاية الثنائي الذي يجمع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لدعم البطل العالمي سيد الباروكي، في مهمته الخارقة بعبور المانش في ٣٠ يونيو المقبل بزعانف المونو، والتي تحدث لاول مرة في العالم،لكي يؤكدون ان مصر تستعد لكتابة تاريخ جديد للعالم.



ومن جانبه أعرب بطل العالم لسباحة الزعانف سيد الباروكي، عن سعادته البالغة في وصول الي اتفاق رعاية كاملة له في بطولة المانش المقبلة والتي سوف تسجل بأسم مصر في موسوعة جينيس ريكورد للارقام القياسيه، والتي من المقرر المشاركة فيها نهاية شهر يونيو المقبل بحضور وسائل الإعلام العالمية.



واضاف" الباروكي" انني أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذي يولي عناية فائقة للرياضيين ويقف بجانبهم من أجل رفع علم مصر عالياً في كافة البطولات الكابتن هذا بجانب تقديم الشكر للكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ، ونائب رئيس الاتحاد محمد خميس، وعبد العال شاهين عضو الاتحادوالكابتن نبيل الشاذلي بطل العالم السابق، علي ماقدموه من دعم ومعنوي والتعهد بالرعاية الكامله له قبل انطلاق الحدث العالمي، وبالطبع هذا ليس بجديد عليهم من دعم للرياضيين،واتعهد لهما ببذل اقصي جهد من أجل تحقيق الحلم العالمي، والدخول في موسوعة جينيس ريكورد للارقام القياسيه.



وكان قد كتب الباروكي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقال "الحمد والشكر لله .. بلدي في ضهري بكل قوتها .. بمسؤلينا المحترمين .. شكراً وزارة الشباب والرياضة وخالص الشكر والتقدير للاتحاد المصري للغوص والانقاذ .. لكامل الدعم المادي والمعنوي والنفسي .. وباذن الله ربنا يقدرني واقدر اشرفهم واشرف بلدي مصر قدام العالم كله وافرح كل مصري جدع وارفع علم مصر علي شاطئ فرنسا لاول مره في التاريخ بزعانف المونو.



