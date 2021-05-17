غدا.. مواجهات فاصلة للمجد والعامرية وحوش عيسى وبدر في القسم الثالث



تنطلق في الثالثة والنصف من عصر الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الحادية عشر من دورى القسم الثالث.



ومن المقرر أن يلعب فريق غزل كفر الدوار مع نظيرة فريق مركز بدر ، ويلتقي فريق مركز شباب ايتاى البارود مع فريق حوش عيسى .



ويخوض المتصدر فريق المجد لقاء مرتقب مع فريق مركز شباب الدلنجات بملعب افريكانو.



ويواجه فريق مركز شباب العبور نظيرة فريق مركز شباب المعمورة، كما يستقبل فريق مياه البحيرة نظيرة فريق اسكندرية للبترول .



ويلتقى دلفى مع نادي رشيد بملعب المدينة الجامعية بسموحة، ويشهد ملعب مركز شباب الناصرية إقامة لقاء نهضة العامرية مع فريق مركز شباب بولين .



وعلى ملعب الترام يحل فريق مركز شباب القبارى ضيفا ثقيلا على فريق الترام .



ترتيب المجموعة الحادية عشر



1 - المجد. 54 نقطة

2- اسكندرية للبترول 47 نقطة

3- الدلنجات 47 نقطة

4 - المعمورة 42 نقطة

5 - دلفى 40 نقطة

6- نهضة العامرية 38 نقطة

7- مياه البحيرة 36 نقطة

8 - الترام 34 نقطة

9 - إيتاى البارود 29 نقطة

10 - بدر 26 نقطة

11- العبور 26 نقطة

12- القبارى 25 نقطة

13 - حوش عيسى 25 نقطة

14 - غزل كفر الدوار 23 نقطة

15 - كفر بولين 16 نقطة

16 - رشيد 8 نقاط .





