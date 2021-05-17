نانسي عجرم مطلوبة على جوجل لهذا السبب

تصدرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم اليوم الاثنين الموافق الـ17 من مايو 2021 تريند محرك البحث الأشهر جوجل، عقب إعلانها الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها.





نانسي عجرم





وزاد بحث المحبين للنجمة نانسي عجرم عن سبب تصدرها المؤشرات البحثية ليعرفوا أنها احتفت بعيد ميلاد ابنتها "ميلا" الابنة الكبرى لها.





عيد ميلاد ابنة نانسي عجرم





ونشرت نانسي عجرم صورة لها تجمعها بابنتها الكبرى التي أسمتها "ميلا"، على حسابها الرسمي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





جمهور نانسي عجرم





وتفاعل الجمهور المحب للنجمة نانسي عجرم مع منشورها، حيث شاركوها الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها وانهالت عليه التعليقات الإيجابية، والدعوات لها بأن يحفظ الله ابنتها.





منشور نانسي عجرم





وأرفقت نانسي عجرم عدة عبارات تهنئة لابنتها مع الصورة التي نشرتها، حيث قالت: "أنتِ العيد ومعك بلّش عمري من جديد"، وتفاعل معها عدد كبير من هنأوها بعيد ميلاد ابنتها.





آخر أعمال نانسي عجرم





وتستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لطرح ألبومها الجديد في يونيو المقبل، حيث تضع حاليا اللمسات الأخيرة حتى يكون جاهزا للطرح، والذى يتضمن 10 أغانى متنوعة ما بين المصرى واللبنانى.



