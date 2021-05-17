عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المسحة الطبية التي أجراها مصطفى شوبير حارس الفريق جاءت إيجابية.





وشعر شوبير ببعض الأعراض أمس، وأجرى مسحة طبية وجاءت النتيجة إيجابية، ليغيب الحارس عن السفر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا.





وكان محمد محمود لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء قد أصيب بفيروس كورونا منذ قليل.





وتتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة صن داونز، المقرر لها يوم ٢٢ مايو الجاري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



