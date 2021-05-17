بشرى سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة صن داونز





تواجد الثنائي علي معلول وحمدي فتحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في قائمة الفريق الأحمر المسافرة إلى جنوب إفريقيا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز.





وتعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما حيث يغيب معلول عن الأهلي منذ شهر فبراير الماضي بسبب إصابته في العضلة الخلفية فيما تعافى فتحي من الإصابة في الذراع خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الماضي.





وتطير بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى جنوب إفريقيا في التاسعة من مساء اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وفاز الأهلي على صن داونز في مباراة الذهاب أول أمس السبت بهدفين دون مقابل سجلهما كلا من طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.



