قاضي قضاة فلسطين: كل أوراق اللعب الإسرائيلية في يد الأمريكان

أكد الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني، أن الحرب القائمة في فلسطين لا يمكن أن تتوقف إلا بتدخل أمريكا على الفور، معقبًا: "كلمة واحدة من البيت الأبيض أو من موظف صغير في أمريكا ستتوقف الحرب ضد فلسطين".



وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كل أوراق اللعب الإسرائيلية في يد الأمريكان، وأن القرار الإسرائيلي في واشنطن وليس تل أبيب.



وأشار إلى أنه يجب أن يتم وضع حل للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ويعم السلام والاستقرار، منوهُا بأن الاحتلال هو سبب كل المآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني.



وشدد على أنه يجب أن ينتهي الاحتلال من كل الأماكن في فلسطين وعلى رأسها القدس، متابعًا: "لا سلام مع وجود احتلال للأراضي الفلطسينية".

