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رئيس جامعة حلوان يزور أسرة الشهيد عمرو عبد العظيم لتقديم هدية السيسي

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قام الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بزيارة أسرة الشهيد د.عمرو عبد العظيم محمد محمود من القطاع الطبي وذلك لتقديم هدايا السيد الرئيس تقديرًا لشهداء القطاع الطبي.

وأعرب الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن خالص تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة المصرية للدور المهم والتضحيات العظيمة التى تقدمها الأطقم الطبية من أجل خدمة مصر وشعبها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال حديثه مع أسرة الشهيد د.عمرو عبد العظيم محمد أوضح رئيس الجامعة أن هذه الزيارة تأتي كتقدير وتكريم لعطاء وإخلاص الشهيد وتفانيه فى العمل من أجل الحفاظ على صحة وأرواح المصريين ومكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره.

وقد أعربت أسرة شهيد القطاع الطبي بجامعة حلوان، عن بالغ سعادتهم بمعايدة رئيس الجمهورية، وعظيم شكرهم لتكريم شهيدهم وجميع الشهداء أبطال مصر من الجيش الأبيض.
رئيس جامعة حلوان يزور أسرة الشهيد عمرو عبد العظيم لتقديم هدية السيسي
رئيس جامعة حلوان يزور أسرة الشهيد عمرو عبد العظيم لتقديم هدية السيسي
رئيس جامعة حلوان يزور أسرة الشهيد عمرو عبد العظيم لتقديم هدية السيسي
رئيس جامعة حلوان يزور أسرة الشهيد عمرو عبد العظيم لتقديم هدية السيسي
رئيس جامعة حلوان يزور أسرة الشهيد عمرو عبد العظيم لتقديم هدية السيسي
رئيس جامعة حلوان يزور أسرة الشهيد عمرو عبد العظيم لتقديم هدية السيسي
رئيس جامعة حلوان يزور أسرة الشهيد عمرو عبد العظيم لتقديم هدية السيسي
رئيس جامعة حلوان يزور أسرة الشهيد عمرو عبد العظيم لتقديم هدية السيسي

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