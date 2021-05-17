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مرصد الأزهر يجدد دعمه لجهود إزالة المحتوى المتطرف على صفحات الإنترنت

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اجتمع عدد من المسئولين من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، عبر تقنية الفيديو كونفرنس،، تحت عنوان "نداء كرايست تشيرش"؛ بهدف إزالة المحتوى العنيف والمتطرف على الإنترنت.

وأوضح مرصد الأزهر أنه شارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات المعنية بهذا الأمر، مثل مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لحماية الشباب من التطرف والإرهاب والذي عقد في مقاطعة "كيبك" بكندا في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 من نوفمبر لعام 2016 تحت عنوان "الإنترنت وتطرف الشباب بين الوقاية والعمل والتعايش"، وكذا مشاركته في المؤتمر الذي عقدته لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان "دحض الروايات الإرهابية ومنع استخدام الإنترنت للترويج للإرهاب".

وعبر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن دعمه الكامل لهذه المبادرات التي تساعد في الحيلولة دون وصول هذا الكم الهائل من المواد المتطرفة إلى مستخدمي الإنترنت عالميًا، فإنه يؤكد على ضرورة العمل الجاد من أجل تطبيق هذه المبادرات فعليًا.

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