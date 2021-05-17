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عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 22 مايو الجاري في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

فيما تم استبعاد كلا من :- مصطفى شوبير ومروان محسن وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد «الأهلي we السلام».

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موسيماني محمد الشناوي صن داونز بدوري الأبطال الأهلي

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