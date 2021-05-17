إعلان قائمة المنتخب الإسباني لليورو عقب نهائي الدوري الأوروبي

قال المدرب لويس إنريكي إنه سيعلن قائمة المنتخب الوطني الإسباني التي ستخوض بطولة "يورو 2020" في 27 من الشهر الجاري، بعد يوم واحد من نهائي بطولة الدوري الأوروبي بين فريقي فياريال ومانشستر يونايتد.





وسيعلن إنريكي عن قائمة الـ26 لاعبا في خلال حدث سيقام في صالة لويس أراجونيس بمدينة لاس روساس الرياضية.





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أتاح زيادة عدد اللاعبين المسموح لكل من منتخب أن يستدعيهم للبطولة من 23 إلى 26 للتخفيف من مخاطر أن تواجه الفرق نقصاً في اللاعبين المتاحين لمباريات محددة، بسبب النتائج الإيجابية المحتملة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.





وينتظر المدرب الإسباني مباراة نهائي الدوري الأوروبي لتحديد الاختيارات النهائية لقائمة "لا روخا"، وسيكون ذلك قبل يومين فقط من نهائي بطولة دوري الأبطال الذي لا يشهد تواجد أي فريق إسباني.





ويقع "الماتادور" في المجموعة الخامسة بجوار كل من السويد وبولندا وسلوفاكيا، وسيخوض الفريق مباراتين وديتين قبل انطلاق البطولة في 11 يونيو المقبل أمام البرتغال أولا في الرابع من يونيو على ملعب واندا متروبوليتانو ثم ليتوانيا في الثامن من نفس الشهر على ملعب بوتاركي.



