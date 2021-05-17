Advertisements

المنتدى الاقتصادي العالمي يؤجل اجتماع 2021 إلى العام المقبل

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الاثنين، تأجيل اجتماعه السنوي للعام 2021 الذي كان من المقرر عقده في سنغافورة خلال ثلاثة أشهر إلى موعد لاحق خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأوضح المنتدى، الذي يتخذ من سويسرا مقرا له في بيان: “للأسف فإن الظروف المأساوية في أنحاء العالم، وضبابية توقعات حركة السفر، وتباين معدلات توزيع اللقاحات، وعدم التيقن حيال السلالات الجديدة من الفيروس تجعل من الصعب عقد اجتماع عالمي لرجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني من شتى أنحاء العالم بالحجم الذي خططنا له”.

وأضاف أن الاجتماع السنوي سيعقد بدلا من ذلك خلال النصف الأول من 2022، وسيتحدد مكان انعقاده وموعده بناء على تقييم للوضع خلال الصيف.

وأشار البروفیسور كلاوس شواب، المؤسس والرئیس التنفیذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ـ إلى صعوبة اتخاذ القرار بشأن التأجیل، قائلا: “لقد كان قرارا صعبًا، لا سیما وأننا تلقينا اهتماما كبيرا من شركائنا، للاجتماع شخصیا ولیس بشكل افتراضي فقط، للمساھمة في خلق عالم أكثر مرونة واستدامةً وأكثر شمولا.. ولكن في نھایة المطاف، فإن صحة وسلامة جمیع المعنیین ھي أھم أولویتنا”.

وأضاف: سنواصل مشاركة المزید من شركائنا في مسارات عمل المنتدى الاقتصادي العالمي العدیدة التي تتناول القضایا الرئیسیة على جدول الأعمال العالمي من خلال التعاون بین القطاعین العام والخاص.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد قرر بنهاية العام الماضي، عقد المنتدى في سنغافورة بدلا من سويسرا، إذ ستجعل جائحة كوفيد-19 من الصعب ضمان صحة وسلامة المشاركين في أوروبا.

وقال بورج بريند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وقتها، إن “سنغافورة ناجحة في التعامل مع الجائحة”.

يذكر أن الاجتماع السنوي للمنتدى كان يُعقد سنوياً في منتجع دافوس الشتوي الواقع في المنطقة الشرقية من جبال الألب بسويسرا لمناقشة معظم القضايا الملحة التي تواجه العالم.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ 37 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

07:44 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

06:50 م

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

05:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله