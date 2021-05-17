المنتدى الاقتصادي العالمي يؤجل اجتماع 2021 إلى العام المقبل

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الاثنين، تأجيل اجتماعه السنوي للعام 2021 الذي كان من المقرر عقده في سنغافورة خلال ثلاثة أشهر إلى موعد لاحق خلال النصف الأول من العام المقبل.





وأوضح المنتدى، الذي يتخذ من سويسرا مقرا له في بيان: “للأسف فإن الظروف المأساوية في أنحاء العالم، وضبابية توقعات حركة السفر، وتباين معدلات توزيع اللقاحات، وعدم التيقن حيال السلالات الجديدة من الفيروس تجعل من الصعب عقد اجتماع عالمي لرجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني من شتى أنحاء العالم بالحجم الذي خططنا له”.





وأضاف أن الاجتماع السنوي سيعقد بدلا من ذلك خلال النصف الأول من 2022، وسيتحدد مكان انعقاده وموعده بناء على تقييم للوضع خلال الصيف.





وأشار البروفیسور كلاوس شواب، المؤسس والرئیس التنفیذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ـ إلى صعوبة اتخاذ القرار بشأن التأجیل، قائلا: “لقد كان قرارا صعبًا، لا سیما وأننا تلقينا اهتماما كبيرا من شركائنا، للاجتماع شخصیا ولیس بشكل افتراضي فقط، للمساھمة في خلق عالم أكثر مرونة واستدامةً وأكثر شمولا.. ولكن في نھایة المطاف، فإن صحة وسلامة جمیع المعنیین ھي أھم أولویتنا”.





وأضاف: سنواصل مشاركة المزید من شركائنا في مسارات عمل المنتدى الاقتصادي العالمي العدیدة التي تتناول القضایا الرئیسیة على جدول الأعمال العالمي من خلال التعاون بین القطاعین العام والخاص.





وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد قرر بنهاية العام الماضي، عقد المنتدى في سنغافورة بدلا من سويسرا، إذ ستجعل جائحة كوفيد-19 من الصعب ضمان صحة وسلامة المشاركين في أوروبا.





وقال بورج بريند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وقتها، إن “سنغافورة ناجحة في التعامل مع الجائحة”.





يذكر أن الاجتماع السنوي للمنتدى كان يُعقد سنوياً في منتجع دافوس الشتوي الواقع في المنطقة الشرقية من جبال الألب بسويسرا لمناقشة معظم القضايا الملحة التي تواجه العالم.