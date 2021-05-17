أفضل أوقات وأماكن السياحة في سان مارينو وتكلفة الزيارة

يعود تاريخ مدسنة سان مارينو الإيطالية إلى القرن الـ3 الميلادي، كما تضم العديد من الاماكن السياحية التاريخية العريقة التي تجعلها وجهة آمنة ورائعة لمحبي السفر والسياحة.





وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية أفضل أوقات وأماكن السياحة في سان مارينو في السطور التالية:





تضم مدينة سان مارينو الايطالية العديد من المقومات، التي تجعلها في صدارة المدن الجاذبة للسياحة، لما بها من أماكن سياحية تاريخية وأثرية إلى جانب طبيعتها الخلابة.





موقع سان مارينو





وتقع جمهورية سان مارينو في شبة جزيرة ايطاليا في الجزء الشرقي من جبال الابينيني، وهي تعتبر ثالث أصغر دولة في أوروبا، حيث تبلغ مساحتها 61 كيلو متر مربع، وعاصمتها "سان مارين" .





مناخ سان مارينو





تتمتع سان مارينو بمناخ البحر الأبيض المتوسط، حيث تجد طقسا حارا في الصيف تتراوح بين الـ26 والـ35 ، رغم أنها مدينة لا تطل على البحر أو الشواطئ، ويعتدل الطقس في الشتاء.





سقوط الأمطار في سان مارينو





وتتساقط الأمطار في سان ماريو خلال بين شهر نوفمبر ومارس كما تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 10 وذلك خلال الشتاء، لذا من الأفضل زيارتها في فصل الربيع.





تكلفة السياحة في سان مارينو





تتسم جمهورية سان مارينو بمقومات عديدة ومتفردة، وإلى جانب ذلك تجد تكلفة الزيارة قليلة إذا ما قورنت بالدول والمدن الأخرى، وتناسب مختلف فئات السياح سواء أصحاب الميزانيات البسيطة أو الكبيرة.





أفضل أماكن السياحة في سان مارينو





أولاً: الفنادق في سان سان مارينو





توجد العديد من الفنادق في سان مارينو والتي تتمتع بقدر عال من الكفاءة، إلى جانب الخدمات المتميزة التي تقدمها للسائحين، إلى جانب تواجدها قرب الأماكن السياحية.





ثانياً: الأماكن السياحية في سان مارينو





توجد العديد من الأماكن السياحية في سان مارينو مثل المتحف الوطنى وبلدية أكوافيفا والمدينة القديمة إلى جانب الترام الجويإلى جانب أبراج سان مارينو الثلاثة، والتي يتهاتف الجميع على زيارتها.







