تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية





تنطلق منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو عاصمة اليابان، خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين، حيث يشارك في لعبة كرة القدم منتخبنا الوطني الذي وقع في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين و إسبانيا و أستراليا.





مواعيد مباريات منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية





وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية عقب تتويجه بطلاً لأفريقيا في بطولة الأمم تحت 23 عاماً التي أقيمت في نوفمبر من عام 2019 بالقاهرة.





ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي جدول وموعد مباريات منتخب مصر الأولمبي في دورة طوكيو.





الجولة الأولى مصر ضد إسبانيا





التوقيت: 22 يوليو: الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.





الجولة الثانية مصر ضد الأرجنتين





التوقيت: 25 يوليو: الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة«.





الجولة الثالثة مصر ضد أستراليا





التوقيت: 28 يوليو: الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة.



