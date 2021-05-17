أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر أثناء التعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية ومخاوف التضخم وهو ما أثر سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1864.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من فبراير شباط.





وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.47% إلى 1865.10 دولار للأونصة.





وحذت الفضة حذو الذهب لتقفز 2.13% إلى 28.00 دولارا للأونصة.