بالمستندات : بنى سويف مهدد بعدم الاستمرار بالمظاليم بسبب مستحقات الملعب











يواجه الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أزمة كبرى خلال الساعات الحالية وذلك عقب قيام مسوؤلى استاد بنى سويف الرياضى بإرسال خطاب رسمى لإدارة النادى بعد استقبال الفريق سواء لأداء التدريبات أو المباريات الودية والرسمية .





وطلب مسوؤلى استاد بنى سويف الرياضى من مسوؤلى النادى بدفع المستحقات المالية المتأخرة والتى تبلغ 60 الف جنيه .





وكان الفريق الأول لكرة القدم قد خاض تدريباته بالفترة الماضية على ملعب مركز شباب باروط وذلك بسبب الأزمة المادية .





ويمثل خطاب مسوؤلى استاد بنى سويف الرياضى أزمة كبيرة للفريق السويفى خاصة فى ظل تبقى 8 جولات بالمسابقة من ضمنهم مباريات أمام فرق الفيوم وديروط وبترول اسيوط والتليفونات بملعبه ببنى سويف .





واثرت الأزمة المادية لنادى بنى سويف على استعدادات الفريق خلال فترة التوقف خاصة عقب عدم تمكنه من أداء سوى مباراتين وديتين .