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الصرع نحو اللقب.. تعرف على مواعيد المباريات التي ستحسم الدوري الإسباني
الإثنين 17/مايو/2021 - 08:11 م
بسمة الجاويش
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فاز أمس نادي أتلتيكو مدريد على نادي أوساسونا بنتيجة 1-2 وفاز ريال مدريد على نادي أتلتيك بيلباو بنتيجة 0-1 وخسر برشلونة أمس أمام سلتا فيغو بنتيجة 1-2 وذلك ضمن منافسات الدوري الأسباني الممتاز.
ترتيب الفرق المتصدرة :
- يتصدر نادي أتلتيكو مدريد الدوري الأسباني برصيد 83 نقطة.
- يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 81 نقطة.
- يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 76 نفطة.
- يحتل نادي إشبيليه المركز الرابع برصيد 74 نقطة.
- يأتي نادي ريال سوسيداد برصيد 59 نقطة.
المباريات المتبقية بالموسم :
متبقي 10 مبارايات بالموسم منهم 7 مباريات بيوم واحد وهو اليوم الذي سوف يحسم فيه من الفائز بالليجا لأن يوجد به الثلاث فرق المتصدرين بالدوري.
مباريات يوم 22 مايو :
- أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد في السادسة مساء.
- ريال مدريد أمام فياريال في السادسة مساء.
- برشلونة أمام إيبار في السادسة مساء.
- التشي أمام أتلتيك بيلباو في السادسة مساء.
- سيلتا فيجو أمام ريال بيتيس في السادسة مساء.
- هويسكا أمام فالنسيا في السادسة مساء.
- أوساسونا أمام ريال سوسيداد في السادسة مساء.
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