الصرع نحو اللقب.. تعرف على مواعيد المباريات التي ستحسم الدوري الإسباني





فاز أمس نادي أتلتيكو مدريد على نادي أوساسونا بنتيجة 1-2 وفاز ريال مدريد على نادي أتلتيك بيلباو بنتيجة 0-1 وخسر برشلونة أمس أمام سلتا فيغو بنتيجة 1-2 وذلك ضمن منافسات الدوري الأسباني الممتاز.





ترتيب الفرق المتصدرة :

- يتصدر نادي أتلتيكو مدريد الدوري الأسباني برصيد 83 نقطة.

- يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 81 نقطة.

- يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 76 نفطة.

- يحتل نادي إشبيليه المركز الرابع برصيد 74 نقطة.

- يأتي نادي ريال سوسيداد برصيد 59 نقطة.





المباريات المتبقية بالموسم :

متبقي 10 مبارايات بالموسم منهم 7 مباريات بيوم واحد وهو اليوم الذي سوف يحسم فيه من الفائز بالليجا لأن يوجد به الثلاث فرق المتصدرين بالدوري.





مباريات يوم 22 مايو :

- أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد في السادسة مساء.

- ريال مدريد أمام فياريال في السادسة مساء.

- برشلونة أمام إيبار في السادسة مساء.

- التشي أمام أتلتيك بيلباو في السادسة مساء.

- سيلتا فيجو أمام ريال بيتيس في السادسة مساء.

- هويسكا أمام فالنسيا في السادسة مساء.

- أوساسونا أمام ريال سوسيداد في السادسة مساء.



