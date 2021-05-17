Advertisements
حي وسط القاهرة يشن حملة لإعادة الانضباط لشارع الأزهر
الإثنين 17/مايو/2021 - 08:15 م
إسماعيل منطاوي
Advertisements
شنت الأجهزة التنفيذية لحي وسط القاهرة، حملة للنظافة والتجميل وإعادة الانضباط لشوارع وحواري الحي وأهمها (الأزهر، الدرب الأحمر، الست صفية، بورسعيد، القلعة، سكه راتب، باب الوزير).
وامتدت الحملة، لتشمل أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع ومتفرعات (حواري الروم وشارع بورسعيد وخلف مستشفى أحمد ماهر).
وأعادت الحملة الانضباط للشوارع، خاصة شارع الأزهر، وتم إزالة كذلك إشغالات الباعة الجائلين، وفتح حركة المرور.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة كل ما يشوه المظهر الحضاري للشوارع في العاصمة.
وامتدت الحملة، لتشمل أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع ومتفرعات (حواري الروم وشارع بورسعيد وخلف مستشفى أحمد ماهر).
وأعادت الحملة الانضباط للشوارع، خاصة شارع الأزهر، وتم إزالة كذلك إشغالات الباعة الجائلين، وفتح حركة المرور.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة كل ما يشوه المظهر الحضاري للشوارع في العاصمة.
Advertisements