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حي وسط القاهرة يشن حملة لإعادة الانضباط لشارع الأزهر

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شنت الأجهزة التنفيذية لحي وسط القاهرة، حملة للنظافة والتجميل وإعادة الانضباط لشوارع وحواري الحي وأهمها (الأزهر، الدرب الأحمر، الست صفية، بورسعيد، القلعة، سكه راتب، باب الوزير).

وامتدت الحملة، لتشمل أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع ومتفرعات (حواري الروم وشارع بورسعيد وخلف مستشفى أحمد ماهر).

وأعادت الحملة الانضباط للشوارع، خاصة شارع الأزهر، وتم إزالة كذلك إشغالات الباعة الجائلين، وفتح حركة المرور.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة كل ما يشوه المظهر الحضاري للشوارع في العاصمة.

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