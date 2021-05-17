Advertisements

من بينهم السقا ونجوم الاختيار والقاهرة كابول تعرف على نجوم المرحلة الاخيرة من تصويت جوائز النقاد والصحافة العربية

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements


بعد مشاركة أكثر من ١٠٠ ناقد وصحفي من مصر والدول العربية انتهت المرحلة الاولي من تصويت جوائز النقاد والصحافة العربية لدراما رمضان وبدأت المرحلة الثانية والاخيرة للتصويت.




وقد وصل من نجوم التمثيل والذي تنافس فيها ١٠٥ فنان من الوطن العربي فئة الرجال كل من كريم عبد العزيز وأحمد مكي عن مسلسل الاختيار، محمد فراج ومحمد ممدوح عن لعبة نيوتن، طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب عن القاهرة-كابول، أحمد السقا عن نسل الاغراب، حمادة هلال عن المداح وذلك عن الاعمال المصرية.




اما من بلاد الشام والتي تضم اعمال من سوريا ولبنان فكانت النتيجة لصالح كل من باسم ياخور- علي صفيح ساخن، سلوم حداد وعابد فهد عن ٣٥٠ غرام ، عباس النوري عن حارة القبة، قصي خولي – ٢٠٢٠.




اما في فئة التمثيل للنساء فكانت من نصيب مني زكي لعبة نيوتن، حنان مطاوع – القاهرة كابول، انجي المقدم – الاختيار٢، امينه خليل – خلي بالك من زيزي، سهر الصايغ – الطاووس، ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني عن قصر النيل، هند صبري – هجمة مرتدة.



بدأت المرحلة الأولي من التصويت مع النصف الثاني من شهر رمضان لتصفية ٩٠ مسلسل من الوطن العربي تنافسوا فيها على جائزة الأفضل في فئة التمثيل " سيدات – رجال " والإخراج وكذلك أفضل مسلسل والتي تم تقسيمها جغرافيا، ومن المقرر ان يتم اعلان الثلاث مراكز الاولي دون ترتيب مع نهاية الشهر الحالي على ان يتم اعلان الفائزين في حفل كبير في شهر يوليو.

أخبار تهمك

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 18 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

07:44 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

06:50 م

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

05:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله