أحمد موسى: مصر تتحرك بالكامل لتهدئة الأوضاع في فلسطين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك عدوان إسرائيلي همجي على الأشقاء في فلسطين، لافتًا إلى أن مصر موقفها ثابت منذ عام 1948 حتى الآن تجاه القضية الفلسطينية.



وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كل رؤساء مصر يدعمون القضية الفلسطينية، وأن مصر تتحرك بالكامل لتهدئة الأوضاع في فلسطين.



وأكد أن فلسطين ستظل أبية على إسرائيل، والقدس مهما فعلت إسرائيل ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية، معلقًا: "القدس لنا، وستظل لنا".

