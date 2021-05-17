Advertisements

أحمد موسى: مصر تتحرك بالكامل لتهدئة الأوضاع في فلسطين

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك عدوان إسرائيلي همجي على الأشقاء في فلسطين، لافتًا إلى أن مصر موقفها ثابت منذ عام 1948 حتى الآن تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كل رؤساء مصر يدعمون القضية الفلسطينية، وأن مصر تتحرك بالكامل لتهدئة الأوضاع في فلسطين.

وأكد أن فلسطين ستظل أبية على إسرائيل، والقدس مهما فعلت إسرائيل ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية، معلقًا: "القدس لنا، وستظل لنا".

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

07:44 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

05:45 م

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله