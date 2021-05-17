السبت.. عرض ثان لمسلسل :ضل راجل" على شاشة الحياة













وحقق ياسر جلال نجاحا كبيرا فى دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "ضل راجل" من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.













حيث ناقش "ضل راجل" عددا من القضايا المهمة، منها الزواج السري للفتيات من خلال قصة شهد ابنة مدرس التربية الرياضية “جلال” الذي لعب دوره الفنان “ياسر جلال” حيث يعتدي أبناء الطبقة الغنية على ابنته شهد والذي جسدت دورها الفنانة الشابة “رنا رئيس” ويحاولون إجهاضها بعد حملها، من خلال سحلها وضربها مما يدفعه لمحاولة الانتقام من كل المشاركين في هذه الجريمة خلال أحداث "ضل راجل".



تبدأ شبكة قنوات الحياة في عرض مسلسل “ضل راجل" للفنان ياسر جلال في العرض الثاني للعمل بعد عرضه الأول على الشاشة خلال شهر رمضان الماضي.