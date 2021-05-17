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مركز دراسات الشرق الأوسط: فرنسا ستحتفل العام المقبل بعالم مصري

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد يوسف، المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن فرنسا ستحتفل العام المقبل بعالم مصري ارتبط بفرنسا وهو شامبليون، حيث أن الاحتفال سيكون بمرور 200 عام على اكتشاف شامبليون رموز الهيروغليفية.
وأشار "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى انه سيتم الاحتفال أيضا بمكتشف الحجر وهو ضابط فرنسي، موضحا أن الاحتفال سيكون بمكتشف الحجر ومن فك رموزه.
وأضاف الدكتور أحمد يوسف، المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن العام القادم سيكون مصري بامتياز، ويمكن لمصر الاستفادة من هذه الفاعليات، معلقا: "لا يجب أن نترك لفرنسا احتكار شامبليون وحدهم".

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