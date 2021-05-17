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بسبب أغنية "قلبي شايل وجع".. محمد شاهين لـ حمو بيكا: "اللي عملته معايا غدر وهاخد حقي بالقانون"

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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كشف المطرب محمد شاهين، نجم ستار أكاديمي، خلافه مع مغني المهرجانات حمو بيكا، بعد تعاونهما معًا في أغنية "قلبي شايل وجع" التي تم طرحها اليوم الأثنين.




وكتب محمد شاهين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انا مش بتاع لايف واتكلم بشكل رخيص علي موضوع مهرجان مع حمو بيكا بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة من فترة كلمني حمو بيكا في التليفون روحت وسجلنا تراك".



وتابع: " وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللي بتصمم البوسترات دي من غير مااعرف كلمت حمو بيكا قولتله ازاي قالي انا هنزل في العيد 6 اغاني بكلمه في حقوق الاغنية اقل حاجة في حقي يرود يقولي (انا هاخد الحقوق كلها )".




وأضاف: " علي اساس ان النجم المحترم هيعرفني بالناس علي اساس ان النجم المحترم انا شغال عنده رديت قولتله الكلام ده مش هينفع وقفلت معاه بعديها بعت لي مصمم البوستر وقالي ان الاغنية مش هتنزل اتفاجئ النهاردة بنزولها بدون علمي علي اساس اي انا هعرف اجيب حقي كويس بالقانون"

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محمد شاهين حمو بيكا

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