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"تويتر" يتجه إلى تحويل بعض خدماته إلى مدفوعة

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:21 م
مزايا تويتر المدفوعة
مزايا تويتر المدفوعة
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أعلنت شركة "تويتر" اليوم الاثنين، أنها تسعى إلى إضافة بعض الخدمات المهمة إلى تلك المنصة، موشحةً أنها ستكون مدفوعة وبمقابل، ولن تكون مجانية.

وأشارت تقارير صحفية عالمية إن شركة "تويتر" تدرس الآن تقديم بعض المزايا والخدمات، مقابل دفع اشتراكات شهرية، تصل إلى 3 دولارات وستدفع بشكل شهري.

وأوضحت "تويتر" أنها ستطلق تلك الخدمات المدفوعة تحت مسمى "Blue" أو الأزرق والتي ستتيح عدة مزايا وخدمات لرواد موقع التغريدات الشهير.

ومن المقرر أن تتضمن تلك الخدمات المدفوعة التي ستطرح قريبا إمكانية التراجع عن التغريدات، وإمكانية حذف التغريدات وتنظيمها، وإعادة نشر التغريدات المحذوفة.

وأشارت منصة "تويتر" إلى أن واجهة الموقع  ستظهر للمستخدمين من قاموا بدفع المقابل المادي دون ظهور أية إعلانات أو أشياء تضايق المستخدمين.

وقالت "تويتر" إنه سيتم الإعلان عن تلك الخدمات والمزايا المدفوعة الجديدة في وقت لاحق، من أجل الاستعداد لتلك المزايا المميزة التي ستلقى إقبال كبيراً.

وتقلل الميزة مدفوعة الأجر من اعتماد تويتر على الإعلانات واستقرار مصادر دخله، إلى أن تويتر لديه تخوف من أن تلك الخدمات المدفوعة ستحدث حالة من النفور قبل المستخدمين.

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