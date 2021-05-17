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رئيس مدينة سفاجا تجتمع بمسئول المياه والبيطري لمناقشة شكاوي المواطنين(صور)

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
محمد طه
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عقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، أجتماع مع المهندس عصام مدير التشغيل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سفاجا، والدكتورة سوزان بولس مدير إدارة الطب البيطري بسفاجا،لمناقشة مشكلة ضخ المياه وتغيير مواعيد الضخ للمناطق وكذلك مشكلة الكلاب الضالة التي تعاني منها مدينة سفاجا.

أوضحت رئيس المدينة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سفاجا اكدوا على وفرة المياه خلال موسم الصيف وأن ما حدث من ترحيل في أيام الضخ نتيجة سقوط أعمدة الكهرباء التي أثرت على محطة الرفع مما تسبب في عطل نتج عنه تأخر في موعد الضخ بمناطق سفاجا، وأكد مسؤول التشغيل أن المدينة بها مخزون مياه كافي من خلال محطة التحلية ومياه قنا ولا تعاني من اى نقص في المياه.

وأضافت المغربي أن الوحدة المحلية لمدينة سفاجا  تقوم بتشكيل اللجان وتوفير السيارات لعمل الحملات بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بسفاجا، ولكن طبقا لما أفادت بع الدكتورة سوزان بولس، مسئول الطب البيطري  بأن المادة المستخدمة أصبحت غير فعالة وغير مُجدية، لدرجة أن نتيجة الحملات أصبحت صفر في مكافحة الكلاب الضالة وتم مخاطبة مديرية الطب البيطري أكثر من مرة لتغير المادة ولكن دائما الرد بأن اي مادة اخري سوف تتسبب في خلل بيئي.

وأشارت رئيس المدينة أن المدينة غير منوطة بتوفير المادة أو استخدام أساليب اخري لا تخل بحقوق الحيونات ولكن تعمل على توفير السيارات والحاويات لنقل الكلاب النفقة والمساعدة في تنظيم الحملات.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على إعداد مذكرة الي المحافظ تضم جميع المحاضر المقدمة من المواطنين وشهادة مسئول الطب البيطري نحو عدم فاعلية المادة المستخدمة في مكافحة الكلاب الضالة وعرضها خلال المجلس التنفيذي يوم الأربعاء القادم بالمحافظة على اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
رئيس مدينة سفاجا تجتمع بمسئول المياه والبيطري لمناقشة شكاوي المواطنين(صور)
رئيس مدينة سفاجا تجتمع بمسئول المياه والبيطري لمناقشة شكاوي المواطنين(صور)
رئيس مدينة سفاجا تجتمع بمسئول المياه والبيطري لمناقشة شكاوي المواطنين(صور)
رئيس مدينة سفاجا تجتمع بمسئول المياه والبيطري لمناقشة شكاوي المواطنين(صور)
رئيس مدينة سفاجا تجتمع بمسئول المياه والبيطري لمناقشة شكاوي المواطنين(صور)
رئيس مدينة سفاجا تجتمع بمسئول المياه والبيطري لمناقشة شكاوي المواطنين(صور)
رئيس مدينة سفاجا تجتمع بمسئول المياه والبيطري لمناقشة شكاوي المواطنين(صور)
رئيس مدينة سفاجا تجتمع بمسئول المياه والبيطري لمناقشة شكاوي المواطنين(صور)

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