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محافظة القاهرة: استمرار أعمال تطوير سوق طلخا بالزاوية الحمراء

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية لحي الزاوية الحمراء، تستمر في أعمال التطوير الجارية في سوق "طلخا"، بنطاق الحي.

يأتي ذلك، في إطار خطة الدولة ومحافظة القاهرة، لتطوير الأسواق القديمة، وإنشاء أخرى حضارية، تستوعب جميع الباعة، بدلا من افتراشهم الشوارع، وتشويه مظهرها الحضاري.

كما تابع الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، نسب التنفيذ في تطوير سوق "طلخا"، بنطاق حي الزاوية الحمراء، رافقه في جولته اللواء هشام عصمت، رئيس حي الزاوية الحمراء.

ووجه الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بسرعة إنهاء أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد لها، مع الحرص على توفير عوامل الأمان بالسوق بعد تطويرها.

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