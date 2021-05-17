محافظة القاهرة: استمرار أعمال تطوير سوق طلخا بالزاوية الحمراء

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محافظة القاهرة: استمرار أعمال تطوير سوق طلخا بالزاوية الحمراء
الإثنين 17/مايو/2021 - 08:28 م
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية لحي الزاوية الحمراء، تستمر في أعمال التطوير الجارية في سوق "طلخا"، بنطاق الحي.
يأتي ذلك، في إطار خطة الدولة ومحافظة القاهرة، لتطوير الأسواق القديمة، وإنشاء أخرى حضارية، تستوعب جميع الباعة، بدلا من افتراشهم الشوارع، وتشويه مظهرها الحضاري.
كما تابع الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، نسب التنفيذ في تطوير سوق "طلخا"، بنطاق حي الزاوية الحمراء، رافقه في جولته اللواء هشام عصمت، رئيس حي الزاوية الحمراء.
ووجه الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بسرعة إنهاء أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد لها، مع الحرص على توفير عوامل الأمان بالسوق بعد تطويرها.
يأتي ذلك، في إطار خطة الدولة ومحافظة القاهرة، لتطوير الأسواق القديمة، وإنشاء أخرى حضارية، تستوعب جميع الباعة، بدلا من افتراشهم الشوارع، وتشويه مظهرها الحضاري.
كما تابع الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، نسب التنفيذ في تطوير سوق "طلخا"، بنطاق حي الزاوية الحمراء، رافقه في جولته اللواء هشام عصمت، رئيس حي الزاوية الحمراء.
ووجه الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بسرعة إنهاء أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد لها، مع الحرص على توفير عوامل الأمان بالسوق بعد تطويرها.
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