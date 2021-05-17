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مفاجأة في قائمة منتخب بلجيكا المشاركة في اليورو

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم استدعاء أكسيل فيتسل لاعب بوروسيا دورتموند الألماني ضمن قائمته لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، رغم أن لاعب خط الوسط لم يلعب منذ يناير بسبب تمزق في وتر أخيل.

وقال مارتينيز لدى الإعلان اليوم الاثنين عن قائمته التي تضم 26 لاعبا :نحن سعداء بالأخبار السارة عن أكسيل فيتسل ومرحلة إعادة التأهيل الخاصة به.

وأضاف: نحن مقتنعون بأنه يمكنه لعب دور بارز بالمنتخب.

وأكد مارتينيز أن التوقعات بشأن فيتسل "32 عاما" لن تكون كبيرة لكن مشاركته ستعتمد على تطور حالته حتى بداية البطولة التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وستقام في الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو.

كذلك ضمت قائمة المنتخب البلجيكي، القائد إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي لم يشارك مع المنتخب منذ 2019 بسبب إصابات مختلفة وكذلك إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال مارتينيز: حالته البدنية في الوقت الحالي هي الأفضل منذ فترة طويلة. وحالته اللياقية مرضية. ونحن ننظر إلى مدى أهميته لفريقنا.

من ناحية أخرى، لم يجر استدعاء كوين كاستيلس حارس مرمى فولفسبورغ الألماني، والحارس البديل للمنتخب خلف تيبو كورتوا، حيث سيخضع لعملية جراحية في نهاية الموسم الجاري.

وكان المنتخب البلجيكي قد وصل إلى الدور قبل النهائي في يورو 2016 وأحرز المركز الثالث في كأس العالم 2018 بروسيا.

ويعد المنتخب البلجيكي، الذي يضم نجوم بارزين أمثال روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من بين المرشحين للقب البطولة الأوروبية، وسيلتقي في المجموعة الثانية منتخبات روسيا والدنمارك وفنلندا في 12 و17 و21 يونيو، على الترتيب.

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