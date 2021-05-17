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طيران جيش الاحتلال يدمر خطوط الكهرباء الرئيسية في غزة

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
وكالات
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دمر الطيران الحربي الإسرائيلي، خطوط الكهرباء الرئيسية المغذية للطاقة لأهالي قطاع غزة وباتت المنازل والمؤسسات الخدماتية من دون كهرباء.

 

ونقلت مصادر محلية عن شركة توزيع الكهرباء في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، أن نتيجة العدوان الإسرائيلي خلفت دماراً كبيراً طال قطاعاً واسعاً من مكونات شبكة توزيع الكهرباء مما خلف خسائر بملايين الدولارات، وهناك خمسة خطوط رئيسية ناقلة للتيار متعطلة منذ بدء العدوان وتحمل طاقة تقدر بـ(60) ميغاوات، والخطوط المتبقية دائمة التعطل والخروج من الخدمة بفعل استهداف وتدمير أماكن كثيرة".

 

وحذرت الشركة من قرب توقف محطة التوليد نظراً لإغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع وعدم السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيلها، موضحةً أنها قامت بشراء كمية وقود من السوق المحلية لإطالة أمد التشغيل يومين أو ثلاثة أيام من أجل الحصول على كهرباء. مضيفةً أن كمية الكهرباء المتوفرة من مختلف المصادر بلغت قرابة (107) ميغاوات، وتعدى الطلب على الطاقة (400) ميغاوات.

 

ووجهت نداء استغاثة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل السريع والعاجل لوقف التدهور الخطير المتوقع قريباً في الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها إمدادات الكهرباء اللازمة لتلك المرافق.

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قطاع غزه اطيران الحربي الاسرائيلي اسرائيل

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