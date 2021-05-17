الأهلي يدافع عن حسين الشحات

قام سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي بالدفاع عن نجم الفريق حسين الشحات بعد الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية: "حسين الشحات نجح في تحقيق عدد من الأهداف الجماعية مع الفريق، مثل الفوز بالدوري ودوري أبطال أفريقيا وغيرها من البطولات منذ الانضمام للفريق في 2019".





وأضاف: "الجهاز الفني للأهلي لديه قناعة كبيرة بالشحات، وننتظر منه المزيد في الفترة المقبلة، واللاعب يدرك ذلك جيدا ويعمل على تحقيقه، ننتظر منه تحقيق الأهداف الفنية والشخصية له بالتألق في الفترة المقبلة ونثق فيه جدا".





وتابع: "سبب تراجع مستوى الفريق يرجع لضغط المباريات، عودة المصابين ستحسن من مستوى الفريق بلا شك في الفترة المقبلة".





وأردف قائلا: "نتيجة لقاء الذهاب أمام صن داونز جيدة لكنها ليست مطمئنة، موسيماني يمتلك خبرات كبيرة وقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة وإدارة المباريات".





واستطرد قائلا: "الحديث عن الرغبة في ضم سيرينيو نجم صن داونز سابق لأوانه، حيث يتبقى في الموسم 3 أشهر، ووجود رغبة سابقة في الحصول على اللاعب لا يعني أنه لا يزال هدفا للأحمر".





واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلا:"تحدثت مع نداي حكم لقاء صن داونز حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء لمحمد شريف على الحارس أونيانجو لكن الحكم السنغالي برر الأمر بأنه مجرد احتاك طبيعي ولا يستحق احتساب خطأ".



