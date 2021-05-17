Advertisements

الأهلي يدافع عن حسين الشحات

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:30 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
قام سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي بالدفاع عن نجم الفريق حسين الشحات بعد الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية: "حسين الشحات نجح في تحقيق عدد من الأهداف الجماعية مع الفريق، مثل الفوز بالدوري ودوري أبطال أفريقيا وغيرها من البطولات منذ الانضمام للفريق في 2019".

وأضاف: "الجهاز الفني للأهلي لديه قناعة كبيرة بالشحات، وننتظر منه المزيد في الفترة المقبلة، واللاعب يدرك ذلك جيدا ويعمل على تحقيقه، ننتظر منه تحقيق الأهداف الفنية والشخصية له بالتألق في الفترة المقبلة ونثق فيه جدا".

وتابع: "سبب تراجع مستوى الفريق يرجع لضغط المباريات، عودة المصابين ستحسن من مستوى الفريق بلا شك في الفترة المقبلة".

وأردف قائلا: "نتيجة لقاء الذهاب أمام صن داونز جيدة لكنها ليست مطمئنة، موسيماني يمتلك خبرات كبيرة وقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة وإدارة المباريات".

واستطرد قائلا: "الحديث عن الرغبة في ضم سيرينيو نجم صن داونز سابق لأوانه، حيث يتبقى في الموسم 3 أشهر، ووجود رغبة سابقة في الحصول على اللاعب لا يعني أنه لا يزال هدفا للأحمر".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلا:"تحدثت مع نداي حكم لقاء صن داونز حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء لمحمد شريف على الحارس أونيانجو لكن الحكم السنغالي برر الأمر بأنه مجرد احتاك طبيعي ولا يستحق احتساب خطأ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حسين الشحات الاهلي اخبار الرياضية

أخبار تهمك

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يسدد قيمة صفقة حسين الشحات إلى العين

مدرب بيدفيست لصن داونز: الأهلي جبان.. حولوا الملعب إلى جحيم

إيقاف الدوري المصري 3 يونيو

عبد الحفيظ: ندافع عن لقبنا وهذه صعوباتنا

رئيس إنبي: ندعم علي ماهر ولا نفاوض حلمي طولان

مدرب صن داونز يكشف تفاصيل إصابة "أونيانجو" وموقفه من موقعة الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

07:44 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

05:45 م

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله