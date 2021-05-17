Advertisements

5 أخطاء شائعة يجب عليك تجنبها للحفاظ على سيارتك

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:31 م
أخطاء قيادة السيارة
أخطاء قيادة السيارة
Advertisements
ارتفعت أسعار السيارات في غالية دول العالم، رغم الظروف الصحية التي عانت منها كافة الدول، والمتمثلة في ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يجعل هناك ضرورة للحفاظ على السيارات.

ويرتكب السائقون العديد من الأخطاء بشكل شائع والتي تعتبر أفعلاً سلبية تضر بالسيارة وتقلل من عمر محركها الافتراضي، ما يسبب العديد من الأعطال.

وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية 5 أخطاء شائعة يجب تجنبها من أجل الحفاظ على السيارة، في السطور التالية:

أولاً: وضع اليد باستمرار على عصا ناقل الحركة

يرتكب غالبية السائقين الخطأ المتمثل في ترك اليد على عصا ناقل الحركة خلال القيادة بشكل غير إرادي، ما يزيد من الثقل على عصا ناقل الحركة، ويؤدي إلى تلف الأجزاء الميكانيكية به مع مرور الوقت.

ثانياً: إهمال استعمال فرامل اليد

يهمل البعض استخدام المكابح اليدوية عند إيقاف السيارة على أسطح غير مستوية، والاعتماد فقط على وضعية التوقف  P، ما يجعل وزن السيارة كاملاً مرتكزاً على ترس صغير في ناقل الحركة، ومع مرور الوقت يتحطم هذا الترس.

ثالثاً: القيادة بخزان وقود شبه فارغ

تحدث القيادة بخزان وقود شبه فارغ ضرراً بدورة الوقود، حيث تعمل على سد الفلتر والبخاخات بسبب الترسبات الموجودة في قاع خزان الوقود، والتي يتم سحبها عبر مضخة الوقود إلى المحرك.

رابعاً: التسارع والتوقف المفاجئ

يتسبب التسارع والتوقف المفاجئ في استهلاك الوقود بكميات كبيرة، إضافة إلى تلف للمكابح بشكل سريع وفي وقت قصير، وهو أمر مكلف للغاية.

خامساً: تغيير من R إلى D والعكس قبل توقف السيارة بشكل تام

ويعتبر تغيير ناقل الحركة من R إلى D والعكس قبل التوقف التام للسيارة، من السلوكيات الخاطئة، التي تسبب العديد من الأعطال في أجزاء ناقل الحركة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قيادة السيارة تعلم قيادة السيارة أخطاء قيادة السيارات أخطاء القيادة

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 9 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

للسائق.. نصائح هامة لإطالة عمر سيارتك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

07:44 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

05:45 م

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله