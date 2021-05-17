5 أخطاء شائعة يجب عليك تجنبها للحفاظ على سيارتك

ارتفعت أسعار السيارات في غالية دول العالم، رغم الظروف الصحية التي عانت منها كافة الدول، والمتمثلة في ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يجعل هناك ضرورة للحفاظ على السيارات.





ويرتكب السائقون العديد من الأخطاء بشكل شائع والتي تعتبر أفعلاً سلبية تضر بالسيارة وتقلل من عمر محركها الافتراضي، ما يسبب العديد من الأعطال.





وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية 5 أخطاء شائعة يجب تجنبها من أجل الحفاظ على السيارة، في السطور التالية:





أولاً: وضع اليد باستمرار على عصا ناقل الحركة





يرتكب غالبية السائقين الخطأ المتمثل في ترك اليد على عصا ناقل الحركة خلال القيادة بشكل غير إرادي، ما يزيد من الثقل على عصا ناقل الحركة، ويؤدي إلى تلف الأجزاء الميكانيكية به مع مرور الوقت.





ثانياً: إهمال استعمال فرامل اليد





يهمل البعض استخدام المكابح اليدوية عند إيقاف السيارة على أسطح غير مستوية، والاعتماد فقط على وضعية التوقف P، ما يجعل وزن السيارة كاملاً مرتكزاً على ترس صغير في ناقل الحركة، ومع مرور الوقت يتحطم هذا الترس.





ثالثاً: القيادة بخزان وقود شبه فارغ





تحدث القيادة بخزان وقود شبه فارغ ضرراً بدورة الوقود، حيث تعمل على سد الفلتر والبخاخات بسبب الترسبات الموجودة في قاع خزان الوقود، والتي يتم سحبها عبر مضخة الوقود إلى المحرك.





رابعاً: التسارع والتوقف المفاجئ





يتسبب التسارع والتوقف المفاجئ في استهلاك الوقود بكميات كبيرة، إضافة إلى تلف للمكابح بشكل سريع وفي وقت قصير، وهو أمر مكلف للغاية.





خامساً: تغيير من R إلى D والعكس قبل توقف السيارة بشكل تام





ويعتبر تغيير ناقل الحركة من R إلى D والعكس قبل التوقف التام للسيارة، من السلوكيات الخاطئة، التي تسبب العديد من الأعطال في أجزاء ناقل الحركة.



