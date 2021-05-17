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رئيس الجالية المصرية في باريس: مصر أصبح لها مكانة خاصة في قلوب كل الفرنسيين

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية إلى فرنسا تعد الزيارة السادسة، واصفا زيارات الرئيس المصري إلى فرنسا بـ التاريخية.
وأشار "فرهود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن مصر وفرنسا يعتبران شريكان في مختلف المجالات، وعلاقتهما تشهد تطورا خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن مصر أصبح لها مكانة خاصة في قلوب كل الفرنسيين.
وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت أن تفتح ذراعيها للعالم العربي، معلقا: "مصر احتضنت الدول الأفريقية".

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