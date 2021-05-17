وزير المالية: قمة باريس تهدف لمساعدة اقتصاد السودان في التغلب على المرحلة الصعبة



وأضاف "معيط"، خلال عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن السودان يسعى لتجاوز تحديات آثار الدين وأعباءه ويتجه إلى إصلاحات اقتصادية ضخمة.



وتابع وزير المالية، أن مصر والأشقاء العرب ساندوا فكرة إسقاط الدين عن السودان، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات له ببحث دعم السودان.



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة تحول ليعود جزءًا من المنظومة العالمية والدولية ومؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان يهدف لمساعدة اقتصاد السودان في التغلب على هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب تكاتف الجميع لتخطيها.