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غداً: يبدأ معسكر تدریبی لمنتخب كرة اليد المصرى بالغردقة أستعدادا لأوليمبياد طوكيو ٢۰٢١

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
محمد طه
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يدخل غدا منتخب مصر الآول لكرة اليد معسكره التدريبى
الأول بأحد المنتجعات السياحية الریاضية الشهيرة بالغردقة أستعدادا لأوليمبياد طوكيو ٢۰٢١ والتى ستقام فى يولیو المقبل.

وأكد محمد عيد أحد المسؤولين عن تنظيم إستقبال المنتخب فى المنتجع المستضيف للحدث، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال منتخب مصر لكرة اليد ليكون المعسكر التدريبي به جميع الإمكانيات اللازمة للمنتخب.

وأضاف"عيد"، سيكون هناك استقبالًا ضخم يليق بمنتخب مصر، لافتًا أن هناك كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة داخل المنتجع المستضيف للحدث ليكون آمنا على المنتخب حتى تنتهى فترة المعسكر.

جدير بالذكر أسفرت القرعة عن منتخب مصر ضمن المجموعه الثانية " القوية " مع الدنمارك، السويد، اليابان، البرتغال، البحرین.

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