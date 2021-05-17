تفاصيل إختناق ربة منزل في الدقهلية

أصيبت ربة منزل باختناق وضيق بالتنفس إدعاء استنشاق غاز نتيجة تسرب غاز من اسطوانة البوتاجاز بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول المدعوة دعاء عادل 34 سنة ربة منزل، ومقيمة طرف والدها بقرية " كوم النور " دائرة المركز مصابة بحالة اختناق وضيق بالتنفس إدعاء استنشاق غاز.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والدها المدعو عادل محمد لطفى 54 سنة عامل زراعى، قرر أنه اثناء قيام كريمته بطهى الطعام بالمنزل حدث تسرب غاز من اسطوانة البوتاجاز، مما أدى إلى حدوث اصابتها، ولم يتهم احد بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٤١٣ ٢١ ٢٠ إدارى مركز ميت غمر، وجارى العرض على النيابة العامة.