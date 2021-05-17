Advertisements

تفاصيل إختناق ربة منزل في الدقهلية

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أصيبت ربة منزل باختناق وضيق بالتنفس إدعاء استنشاق غاز نتيجة تسرب غاز من اسطوانة البوتاجاز بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول المدعوة دعاء عادل 34 سنة ربة منزل، ومقيمة طرف والدها بقرية " كوم النور " دائرة المركز مصابة بحالة اختناق وضيق بالتنفس إدعاء استنشاق غاز.
بانتقال الضباط والفحص وسؤال والدها المدعو عادل محمد لطفى 54 سنة عامل زراعى، قرر أنه اثناء قيام كريمته بطهى الطعام بالمنزل حدث تسرب غاز من اسطوانة البوتاجاز، مما أدى إلى حدوث اصابتها، ولم يتهم احد بالتسبب فى ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٤١٣ ٢١ ٢٠ إدارى مركز ميت غمر، وجارى العرض على النيابة العامة.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ 42 دقيقة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 19 ساعة

وشهد شاهد.. طيار إسرائيلي يكشف كوارث داخل جيش الاحتلال ويدعو لمناصرة فلسطين

منذ 34 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة صن داونز

منذ ساعة

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:19 م

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

07:44 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

05:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله