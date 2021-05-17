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تفاصيل مشاجرة بين شخصين في مقهي بالدقهلية
الإثنين 17/مايو/2021 - 08:41 م
محمد كشك
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أصيب شخصين،في مشاجرة بسب مشادة كلامية علي أولوية الجلوس علي مقهي، ببندر الجمالية، في محافظة الدقهلية.
تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية المركزى بوصول كلا من "احمد ال إ" ٣٩ سنة، جزار، ومقيم بشارع " سوق السمك " بندر الجمالية، مصابأ بجرح نافذ بالبطن، و"كريم م أ" ٢٠ سنة، مجند بالقوات المسلحة - قطاع الخدمات البيطرية بينها ( يأجازة تنتهى ٢٢ الجارى)
، ومقيم شارع " ابوالعطا " بندر الجمالية، مصابا بجرح قطعى بالكتف الايسر ( إدعاء تعدى ) ٠
بانتقال الضباط والفحص وسؤالهما، قررا انه اثناء محولتهما لفض مشاجرة بين كلا (طرف أول) "مصطفى ال م"٢٠ سنة، طالب، ومقيم شارع " ابوالعطا " بندر الجمالية، و( طرف ثان) "عمرو ع ع" ٢٥ سنة صاحب محل ملابس، ومقيم قرية " ليسا لدائرة المركز.
قام الثانى بالتعدى عليهما يالضرب بسلاح ابيض " خنجر " وإحداث إصابتهما.
وتمكن من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهته أيد ذات المضمون، وأضاف بان المشاجرة بينهما بسبب مشادة كلامية سابقة على اثر خلافهما على أولوية الجلوس باحد العقاهى ببندر الجمالية، كما اعترف الرابع بارتكاب الواقعة، واحداث اصابة كلا من الاول والثانى، وبارشاده امكن ضبط الأداة المستخدمة.
-و تم إخطار الشرطة العسكرية، وتحرر عن ذلك المحضر 30162021جنح مركز الجمالية، وجارى العرض على النيابة العامة.
تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية المركزى بوصول كلا من "احمد ال إ" ٣٩ سنة، جزار، ومقيم بشارع " سوق السمك " بندر الجمالية، مصابأ بجرح نافذ بالبطن، و"كريم م أ" ٢٠ سنة، مجند بالقوات المسلحة - قطاع الخدمات البيطرية بينها ( يأجازة تنتهى ٢٢ الجارى)
، ومقيم شارع " ابوالعطا " بندر الجمالية، مصابا بجرح قطعى بالكتف الايسر ( إدعاء تعدى ) ٠
بانتقال الضباط والفحص وسؤالهما، قررا انه اثناء محولتهما لفض مشاجرة بين كلا (طرف أول) "مصطفى ال م"٢٠ سنة، طالب، ومقيم شارع " ابوالعطا " بندر الجمالية، و( طرف ثان) "عمرو ع ع" ٢٥ سنة صاحب محل ملابس، ومقيم قرية " ليسا لدائرة المركز.
قام الثانى بالتعدى عليهما يالضرب بسلاح ابيض " خنجر " وإحداث إصابتهما.
وتمكن من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهته أيد ذات المضمون، وأضاف بان المشاجرة بينهما بسبب مشادة كلامية سابقة على اثر خلافهما على أولوية الجلوس باحد العقاهى ببندر الجمالية، كما اعترف الرابع بارتكاب الواقعة، واحداث اصابة كلا من الاول والثانى، وبارشاده امكن ضبط الأداة المستخدمة.
-و تم إخطار الشرطة العسكرية، وتحرر عن ذلك المحضر 30162021جنح مركز الجمالية، وجارى العرض على النيابة العامة.
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