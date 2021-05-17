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تفاصيل مشاجرة بين شخصين في مقهي بالدقهلية

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيب شخصين،في مشاجرة بسب مشادة كلامية علي أولوية الجلوس علي مقهي، ببندر الجمالية، في محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية المركزى بوصول كلا من "احمد ال إ" ٣٩ سنة، جزار، ومقيم بشارع " سوق السمك " بندر الجمالية، مصابأ بجرح نافذ بالبطن، و"كريم م أ" ٢٠ سنة، مجند بالقوات المسلحة - قطاع الخدمات البيطرية بينها ( يأجازة تنتهى ٢٢ الجارى)
، ومقيم شارع " ابوالعطا " بندر الجمالية، مصابا بجرح قطعى بالكتف الايسر ( إدعاء تعدى ) ٠


بانتقال الضباط والفحص وسؤالهما، قررا انه اثناء محولتهما لفض مشاجرة بين كلا (طرف أول) "مصطفى ال م"٢٠ سنة، طالب، ومقيم شارع " ابوالعطا " بندر الجمالية، و( طرف ثان) "عمرو ع ع" ٢٥ سنة صاحب محل ملابس، ومقيم قرية " ليسا لدائرة المركز.

قام الثانى بالتعدى عليهما يالضرب بسلاح ابيض " خنجر " وإحداث إصابتهما.

وتمكن من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهته أيد ذات المضمون، وأضاف بان المشاجرة بينهما بسبب مشادة كلامية سابقة على اثر خلافهما على أولوية الجلوس باحد العقاهى ببندر الجمالية، كما اعترف الرابع بارتكاب الواقعة، واحداث اصابة كلا من الاول والثانى، وبارشاده امكن ضبط الأداة المستخدمة.

-و تم إخطار الشرطة العسكرية، وتحرر عن ذلك المحضر 30162021جنح مركز الجمالية، وجارى العرض على النيابة العامة.

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