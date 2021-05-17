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إجمالي إصابات كورونا عالمياً يتخطى حاجز الـ162.71 مليون حالة

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:41 م
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
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واصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، انتشاره في غالبية دول العالم، لتزداد الإجراءات الصارمة ومحاولات الحد من انتشاره، بينما خلف وراءه ملايين الإصابات والوفيات.

 كورونا حول العالم

ووصل إجمال عدد إصابات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، إلى 162.71 مليون نسمة على مستوى العالم، في حين وصل عدد الوفيات الناتجة عن الجائحة إلى ثلاثة ملايين و512 ألفا و115 حالة وفق إحصاء لـ" رويترز".

إصابات ووفيات كورونا

وأشارت الإحصاءات والأرقام الرسمية، إلى أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

إصابات كورونا في مصر

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم أمس الأحد عن خروج 901 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 181478 حالة حتى اليوم.

وفيات كورونا في مصر

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1201 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

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