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وزير المالية: القارة الإفريقية بها فرص استثمارية كبيرة لكنها تحتاج لتمويل

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن انعقاد قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية بفرنسا، يأتي في إطار الحاجة للتكاتف للتغلب على الصعوبات والتداعيات السلبية لأزمة كورونا التي تنعكس على القدرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتؤثر على قدرات التعامل مع الجائحة.

وأضاف "معيط"، خلال حواره عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن ما بعد جائحة كورونا يحتاج لتعامل خاص؛ لكون الاقتصاديات العالمية ستخرج من أزمة كورونا منهكة.

وتابع وزير المالية، أن القارة الإفريقية بكر وبها فرص استثمارية وتنموية كبيرة جدًا لكنها تحتاج لفرص تمويلية وتسهيلات تمويلية، وهذه القمة تهدف لدراسة كيفية مساعدة الاقتصاديات الإفريقية في التعافي من آثار جائحة كورونا، إلى جانب استعادة نمو الاقتصادات الإفريقية لخفض معدلات الفقر ودعم النمو وتمويل شراء لقاحات كورونا.

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وزارة المالية القارة الافريقية الفرص الاستثمارية

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