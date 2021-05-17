الصحة: لا يوجد أعراض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا



قال مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك إقبال كبير بشكل ملحوظ في عملية تسجيل المواطنيين للحصول على اللقاحات، مؤكدًا أنه لا يوجد أعراض جانبية لتلقي اللقاح، وإن وجدت تكون خفيفة لمتوسطة.



وأشار "مجاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن أكثر من 3 مليون مواطن سجلوا للحصول على اللقاح، وقرابة 2 مليون مواطن وصلهم رسائل بمكان تلقي التطعيم، من بينهم مليون و300 ألف تلقوا التطعيم بالفعل.



وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة،: "وصلنا لـ 400 مركز لتلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية".



