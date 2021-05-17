Advertisements

الصحة: لا يوجد أعراض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قال مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك إقبال كبير بشكل ملحوظ في عملية تسجيل المواطنيين للحصول على اللقاحات، مؤكدًا أنه لا يوجد أعراض جانبية لتلقي اللقاح، وإن وجدت تكون خفيفة لمتوسطة.

وأشار "مجاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن أكثر من 3 مليون مواطن سجلوا للحصول على اللقاح، وقرابة 2 مليون مواطن وصلهم رسائل بمكان تلقي التطعيم، من بينهم مليون و300 ألف تلقوا التطعيم بالفعل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة،: "وصلنا لـ 400 مركز لتلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية".

أخبار تهمك

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة صن داونز

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

وشهد شاهد.. طيار إسرائيلي يكشف كوارث داخل جيش الاحتلال ويدعو لمناصرة فلسطين

منذ 34 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ 42 دقيقة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:19 م

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

07:44 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله