بالفيديو.. تعرف على حكم لعب الطاولة وصناعتها

تلقى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد ممدوح، اليوم الاثنين، سؤالاً حول حكم لعب الطاولة ومدى حرمانية صناعتها.





ورد أمين الفتوى، أن الطاولة التي يلعب فيها بالنرد "الزهر"، اختلف العلماء في حكم اللعب بها، فمن العلماء من قال إنه يحرم اللعب به بشكل مطلق، وهذا لظاهر بعض الأحاديث الواردة الصحيحة "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله".





وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، أن بعض العلماء من السلف، بينهم سعيد بن المسيب، يرى أن اللعب بالنرد يحرم إذا كان يصحبه "قمار"، أو يضيع صلاة مفروضة، وألا يصحبه كلام فاحش وشتيمة.





وأشار فضيلته إلى أن الشافعية قالوا هذا الكلام في لعبة الشطرنج، فقالوا يجوز اللعب بالشطرنج بشروط، لافتاً إلى انه بناء على كلام سعيد بن المسيب وغيره من الفقهاء، الذين لم يحرمو لعبة النرد مطلقا فهكذا يكون اللعب بالطاولة، "جائز" على هذا المذهب، وأن صناعه الطاولة ايضا ليست محرمة.





وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أي لعبة يكون بها زهر مثل السلم والثعبان وبنك الحظ، طالما ليس بها قمار فهذا يكون لعبها جائزا شرعًا.



