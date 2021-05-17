محمد فضل عن الأهلي: "حبي ليه ما فيهوش فصال"





أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بأن اللجنة الخماسية وقت إدارتها للاتحاد كان لها دور قوي وكانت تواجه جميع الأزمات بكل شفافية، ولذلك كان الهجوم على اللجنة قويا.





وأضاف فضل الذي أحل ضيفا على برنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم اف ام تقديم الإعلامي كريم خطاب، أن الشخص المؤثر هو دائمًا تحت المنظار ومعرض للنقد.





وأوضح عضو اللجنة الخماسية السابق أن جميع الشخصيات التي تعمل في العمل العام يتم توجيه النقد لها بشكل كبير، في حالة أنه كان مؤثر في مكانه وإذا لم يكن مؤثر ماحدش هيفتكره.





وأشار فضل إلى أن انتمائه للأهلي "مافيش في فصال"، وأكد على حبه واحترامه للأهلي وأنه يتشرف بأن يكون أحد أبناء القلعة الحمراء، و رغم ذلك تعرضت للنقد الشديد من الأهلي لأنني أقوم بواجبي.



