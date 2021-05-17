وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي



وأضاف "معيط"، خلال حواره عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن مصر نجحت في الاحتفاظ بمعدل نمو موجب مقارنة بدولة أخرى وتخفيض الدين العام، إلى جانب خفض العجز وتحقيق فائض أولي واحتياطي نقدي جيد، كما أننا لدينا استقرار في السياسات المالية والعملات مع توفير احتياجات المواطنين.



وتابع وزير المالية، أن تكلفة أزمة كورونا في مصر تمثلت في فقدان 200 مليار جنيه إيرادات كانت متوقعة ولم نحصل عليها، ومتوقع أن نفقد هذا العام 170 مليار جنيه، مع زيادة النفقات متمثلة في زيادة المعاشات والأجور والعلاوات.



وأضاف أن التعامل المصري مع جائحة كورونا أكسبنا ثقة العالم واحترامه ولم نفقد التصنيف الائتمان الخاص بها من جميع المؤسسات الدولية، وصندوق النقد الدولي أشاد بأداء الاقتصاد المصري ووصفه بأنه فاق التوقعات، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة وتوقفت تمامًا بسبب جائحة كورونا.



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تعاملت مع أزمة كورونا بسياسة متوازنة بين انقاذ حياة الناس والتعامل مع الآثار الصحية للجائحة، واستمرار عجلة الاقتصاد الذي يمثل مشكلة كبيرة لحياة الناس، إلى جانب الحرص على ألا نفقد ما حققنا من نتائج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يتحمل إصلاح اقتصادي جديد.